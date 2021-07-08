***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 15:23
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948628
BIST
15:411.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,41
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:418,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:4110,3183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0678
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:41507,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,02
|Açılış
|: 507,79
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:41
|TUREX
|11,57
|11.407.696
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.777.983
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SILVR
|5,57
|19.091.469
|% 8,58
|
|SNGYO
|4,23
|14.437.375
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.497.520
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.781.713
|% -9,90
|
|KATMR
|3,13
|73.197.203
|% -9,28
|
|ERBOS
|124,30
|99.598.040
|% -8,06
|
|GARAN
|8,63
|508.066.385
|% -1,15
|
|THYAO
|13,66
|481.181.634
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,11
|429.690.481
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|342.983.336
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,58
|265.529.814
|% 7,12
|
|YKBNK
|2,26
|215.890.170
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|178.364.085
|% -1,58
|
|PETKM
|5,35
|342.983.336
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|429.690.481
|% -0,56
|
|GARAN
|8,63
|508.066.385
|% -1,15
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6929
|% 0,09
|
|Euro
|10,3151
|10,3183
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,9243
|11,9841
|% -0,23
|
|Frank
|9,4491
|9,5060
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3103
|2,3218
|% 0,06
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,15
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.362
|3.413
|19,00
|
|Tam
|3.346
|3.432
|25,38
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,28
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
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