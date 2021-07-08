***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 14:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporları Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948546
BIST
10:581.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.373
10:588,6857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:5810,2920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0242
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
10:58504,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 504,36
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:56
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|6,04
|16.317.429
|% 7,09
|
|AVGYO
|3,20
|12.812.134
|% 6,31
|
|MEDTR
|33,86
|20.986.969
|% 6,28
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.302.372
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|30.676.409
|% -9,93
|
|IDEAS
|54,75
|1.586.091
|% -9,05
|
|SRVGY
|75,15
|10.264.482
|% -8,74
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|KRDMD
|7,22
|252.104.956
|% 1,98
|
|EREGL
|17,92
|230.580.155
|% 2,05
|
|GARAN
|8,52
|189.617.038
|% -0,47
|
|THYAO
|13,58
|152.205.850
|% -0,59
|
|PETKM
|5,36
|124.575.994
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,27
|111.790.938
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,22
|252.104.956
|% 1,98
|
|PETKM
|5,36
|124.575.994
|% 0,37
|
|GARAN
|8,52
|189.617.038
|% -0,47
|
|EKGYO
|1,87
|35.314.750
|% 0,54
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6826
|8,6868
|% -0,07
|
|Euro
|10,2867
|10,2928
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9435
|12,0034
|% -0,11
|
|Frank
|9,4573
|9,5143
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% -0,09
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,30
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|0,36
|
Seans Raporu
10:56
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