***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 11:26
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952949
BIST
14:131.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,94
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:138,4079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:1310,0139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0547
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:13493,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,20
|Açılış
|: 493,99
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:13
|DOBUR
|14,08
|2.951.462
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.382.370
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.590.434
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.466.250
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.712.173
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.405.560
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.094.330
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,72
|121.235.787
|% -9,19
|
|MEGAP
|6,72
|121.235.787
|% -9,19
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|843.462.987
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,36
|448.577.635
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,82
|389.688.581
|% 0,64
|
|EREGL
|20,04
|363.032.470
|% 0,20
|
|ASELS
|15,45
|324.282.983
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,36
|448.577.635
|% 2,16
|
|GARAN
|8,40
|843.462.987
|% 0,72
|
|KARSN
|4,33
|300.161.993
|% 3,10
|
|KRDMD
|7,82
|389.688.581
|% 0,64
|
|ODAS
|1,80
|74.733.294
|% -2,17
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4058
|8,4079
|% -0,56
|
|Euro
|10,0040
|10,0139
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,7038
|11,7625
|% -0,60
|
|Frank
|9,2468
|9,3025
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2340
|2,2452
|% -0,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,50
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-32,66
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-15,80
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,53
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,92
|74,92
|-0,18
|
Seans Raporu
14:13
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