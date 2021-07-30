***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 11:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952955
BIST
14:181.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,71
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:188,4110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:1810,0208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0478
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:18494,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,16
|Açılış
|: 494,03
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:18
|DOBUR
|14,08
|2.951.504
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.395.252
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.594.678
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.555.491
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.728.590
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.445.600
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.130.335
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|122.190.534
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|122.190.534
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|844.247.022
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,35
|449.554.477
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,82
|399.909.458
|% 0,64
|
|EREGL
|20,04
|366.367.342
|% 0,20
|
|ASELS
|15,45
|326.388.357
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,35
|449.554.477
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|844.247.022
|% 0,60
|
|KARSN
|4,33
|300.455.920
|% 3,10
|
|KRDMD
|7,82
|399.909.458
|% 0,64
|
|ODAS
|1,80
|74.765.117
|% -2,17
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4069
|8,4110
|% -0,53
|
|Euro
|10,0037
|10,0208
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,7028
|11,7615
|% -0,61
|
|Frank
|9,2485
|9,3043
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2349
|2,2461
|% -0,61
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,50
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-33,23
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-16,07
|
|Çeyrek
|790
|808
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,16
|
Seans Raporu
14:18
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14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 54 kaybederek (% -0.70 ) 1, 489
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14:32XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 5, 929.00 milyon TL de
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14:30MEGAP
Yüzde -9.19 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 939, 488 adet işlem
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14:30MEGAP
Yüzde -9.19 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 939, 488 adet işlem
-
14:27MEGAP
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 863, 037 adet işlem