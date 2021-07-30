***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 11:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952965
BIST
13:131.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,14
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:138,4210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:1310,0184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0502
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:13494,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,66
|Açılış
|: 494,53
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:13
|DOBUR
|14,08
|2.917.867
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.158.845
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.549.880
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.239.938
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,06
|37.180.404
|% 7,49
|
|METUR
|6,82
|89.866.768
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.884.475
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,81
|104.626.301
|% -7,97
|
|MEGAP
|6,81
|104.626.301
|% -7,97
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,36
|721.557.439
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,35
|414.062.464
|% 1,73
|
|EREGL
|20,00
|301.547.728
|% 0,00
|
|ASELS
|15,51
|285.706.579
|% 1,64
|
|KARSN
|4,31
|268.471.130
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,35
|414.062.464
|% 1,73
|
|GARAN
|8,36
|721.557.439
|% 0,24
|
|KARSN
|4,31
|268.471.130
|% 2,62
|
|ODAS
|1,78
|72.769.924
|% -3,26
|
|EKGYO
|1,82
|62.620.011
|% -1,09
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4180
|8,4210
|% -0,41
|
|Euro
|9,9968
|10,0184
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,7184
|11,7772
|% -0,48
|
|Frank
|9,2584
|9,3142
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2377
|2,2489
|% -0,48
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|0,88
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,86
|74,86
|-0,24
|