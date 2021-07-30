***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 11:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952968
BIST
13:121.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,71
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:128,4233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0323
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:1210,0197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0489
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:12495,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,14
|Açılış
|: 495,05
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:12
|DOBUR
|14,08
|2.917.867
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.161.223
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.550.628
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.287.081
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,08
|37.604.757
|% 7,65
|
|METUR
|6,82
|90.413.821
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.885.659
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,83
|105.273.072
|% -7,70
|
|MEGAP
|6,83
|105.273.072
|% -7,70
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,36
|722.198.904
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,35
|417.785.714
|% 1,73
|
|EREGL
|20,00
|301.679.785
|% 0,00
|
|ASELS
|15,51
|289.180.122
|% 1,64
|
|KARSN
|4,31
|268.956.936
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,35
|417.785.714
|% 1,73
|
|GARAN
|8,36
|722.198.904
|% 0,24
|
|KARSN
|4,31
|268.956.936
|% 2,62
|
|ODAS
|1,79
|72.796.197
|% -2,72
|
|EKGYO
|1,82
|63.202.815
|% -1,09
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4190
|8,4233
|% -0,38
|
|Euro
|10,0142
|10,0197
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7192
|11,7779
|% -0,47
|
|Frank
|9,2590
|9,3148
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2371
|2,2484
|% -0,50
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|0,71
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.345
|-27,54
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,32
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,66
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,59
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|-0,29
|