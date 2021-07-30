***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952970
BIST
13:161.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -9,56
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:168,4210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:1610,0184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0502
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:16494,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,49
|Açılış
|: 494,70
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:16
|DOBUR
|14,08
|2.920.683
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.174.568
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.552.253
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.361.024
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,11
|38.056.471
|% 7,87
|
|METUR
|6,82
|90.734.715
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.900.021
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,83
|105.705.474
|% -7,70
|
|MEGAP
|6,83
|105.705.474
|% -7,70
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,35
|723.067.145
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,35
|419.704.717
|% 1,73
|
|EREGL
|20,02
|304.431.863
|% 0,10
|
|ASELS
|15,47
|300.372.211
|% 1,38
|
|KARSN
|4,31
|271.461.104
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,35
|419.704.717
|% 1,73
|
|GARAN
|8,35
|723.067.145
|% 0,12
|
|KARSN
|4,31
|271.461.104
|% 2,62
|
|ODAS
|1,79
|72.928.078
|% -2,72
|
|EKGYO
|1,83
|63.231.952
|% -0,54
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4180
|8,4210
|% -0,41
|
|Euro
|9,9968
|10,0184
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,7175
|11,7763
|% -0,49
|
|Frank
|9,2544
|9,3102
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2377
|2,2490
|% -0,48
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,03
|