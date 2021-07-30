***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:23
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953006
BIST
13:461.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,56
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:468,4124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0432
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:4610,0162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0524
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:46494,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,69
|Açılış
|: 494,56
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:44
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.299.289
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.682
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.641.904
|% 9,84
|
|ULAS
|4,30
|12.789.042
|% 8,04
|
|METUR
|6,82
|92.631.889
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.026.790
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,71
|115.452.710
|% -9,32
|
|MEGAP
|6,71
|115.452.710
|% -9,32
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|805.593.287
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|440.401.915
|% 1,73
|
|EREGL
|20,16
|344.568.004
|% 0,80
|
|KRDMD
|7,85
|323.853.814
|% 1,03
|
|ASELS
|15,48
|315.157.307
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,35
|440.401.915
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|805.593.287
|% 0,72
|
|KARSN
|4,33
|276.827.561
|% 3,10
|
|KRDMD
|7,85
|323.853.814
|% 1,03
|
|ODAS
|1,79
|73.294.485
|% -2,72
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4086
|8,4136
|% -0,50
|
|Euro
|10,0052
|10,0119
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,7245
|11,7833
|% -0,43
|
|Frank
|9,2571
|9,3129
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,51
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,09
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|-0,25
|