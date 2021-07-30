***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953013
BIST
13:381.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,86
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:388,4174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0382
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:3810,0224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0462
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:38494,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,36
|Açılış
|: 494,83
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:38
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.299.289
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.682
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.525.056
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,18
|41.807.962
|% 8,41
|
|METUR
|6,82
|92.426.450
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.024.903
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,71
|114.815.924
|% -9,32
|
|MEGAP
|6,71
|114.815.924
|% -9,32
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|804.175.036
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|440.303.647
|% 1,73
|
|EREGL
|20,16
|343.247.926
|% 0,80
|
|KRDMD
|7,85
|320.706.199
|% 1,03
|
|ASELS
|15,48
|314.967.345
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,35
|440.303.647
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|804.175.036
|% 0,72
|
|KARSN
|4,32
|276.553.293
|% 2,86
|
|KRDMD
|7,85
|320.706.199
|% 1,03
|
|ODAS
|1,79
|73.270.715
|% -2,72
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4123
|8,4174
|% -0,45
|
|Euro
|10,0176
|10,0224
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,7238
|11,7826
|% -0,43
|
|Frank
|9,2545
|9,3102
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2372
|2,2484
|% -0,50
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,11
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,27
|