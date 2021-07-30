***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 13:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953059
BIST
13:521.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:528,4028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0528
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
13:5210,0076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0610
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:52494,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,42
|Açılış
|: 494,81
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:52
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.320.142
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.574.652
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.658.120
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,09
|42.686.390
|% 7,72
|
|METUR
|6,82
|96.256.618
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.048.021
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|119.144.741
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|119.144.741
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|827.402.466
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,36
|444.126.493
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,83
|373.367.804
|% 0,77
|
|EREGL
|20,12
|347.573.570
|% 0,60
|
|ASELS
|15,47
|319.472.388
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,36
|444.126.493
|% 2,16
|
|GARAN
|8,40
|827.402.466
|% 0,72
|
|KARSN
|4,34
|287.978.564
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|373.367.804
|% 0,77
|
|ODAS
|1,79
|73.506.278
|% -2,72
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4005
|8,4028
|% -0,62
|
|Euro
|9,9789
|10,0076
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,7298
|11,7886
|% -0,38
|
|Frank
|9,2618
|9,3176
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2374
|2,2486
|% -0,50
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|0,27
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|-0,23
|