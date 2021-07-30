***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 12:30
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu Haziran 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953023
BIST
13:531.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,38
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:538,4079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
13:5310,0464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0222
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:53494,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,73
|Açılış
|: 494,46
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.320.142
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.574.652
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.658.120
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,09
|42.686.390
|% 7,72
|
|METUR
|6,82
|96.256.618
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.048.021
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,73
|119.144.741
|% -9,05
|
|MEGAP
|6,73
|119.144.741
|% -9,05
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|YKBNK
|2,36
|444.126.493
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,83
|373.367.804
|% 0,77
|
|KARSN
|4,34
|287.978.564
|% 3,33
|
|THYAO
|12,72
|256.817.156
|% -0,47
|
|TRILC
|29,36
|176.370.536
|% 4,34
|
|ODAS
|1,79
|73.506.278
|% -2,72
|
|EKGYO
|1,83
|64.055.319
|% -0,54
|
|TSPOR
|3,55
|121.491.172
|% 4,41
|
|IDGYO
|2,93
|77.253.048
|% 4,64
|
|YAYLA
|4,15
|87.781.145
|% -4,38
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4005
|8,4028
|% -0,62
|
|Euro
|9,9789
|10,0076
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,7306
|11,7894
|% -0,38
|
|Frank
|2,2377
|2,2489
|% -0,48
|
|Riyal
|494,7080
|494,8060
|% -0,48
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,09
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|-0,25
|