***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 23:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049018
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0510
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,3046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.011,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,42
|Açılış
|: 1.011,65
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9006
|17,9301
|% 0,29
|
|Euro
|18,2548
|18,3046
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,7463
|21,8553
|% 0,35
|
|Frank
|18,6959
|18,8086
|% 0,73
|
|Riyal
|4,7590
|4,7829
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|21,37
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|13,87
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.739
|6.819
|28,00
|
|Yarım
|3.284
|3.334
|14,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.666
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,00
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,54
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem