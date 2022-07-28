***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 22:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048997
BIST
11:502.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,32
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
11:5017,9175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 17,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:5018,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0463
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:501.014,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.014,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler11:50
|KRPLS
|5,65
|533.749.319
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.423.660
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|22.168.245
|% 9,86
|
|YAYLA
|6,26
|37.664.098
|% 8,12
|
|BIZIM
|24,32
|89.839.241
|% 7,80
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|29.265.209
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.339.509
|% -9,97
|
|SNGYO
|6,26
|42.666.868
|% -4,72
|
|DGGYO
|9,53
|2.438.199
|% -4,51
|
|THYAO
|49,60
|969.539.874
|% -0,20
|
|FROTO
|296,50
|640.343.693
|% 4,04
|
|KRPLS
|5,65
|533.749.319
|% 9,92
|
|SISE
|21,26
|372.137.002
|% 0,09
|
|YKBNK
|4,67
|320.719.197
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,65
|533.749.319
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,66
|156.048.158
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,09
|257.714.994
|% -1,90
|
|YKBNK
|4,67
|320.719.197
|% 0,65
|
|TSKB
|2,64
|156.940.695
|% 1,15
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9068
|17,9175
|% -0,03
|
|Euro
|18,2997
|18,3227
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,6713
|21,7800
|% -0,47
|
|Frank
|18,6836
|18,7961
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7441
|4,7679
|% -0,34
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,50
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.712
|6.808
|-26,00
|
|Yarım
|3.271
|3.328
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.664
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,76
|