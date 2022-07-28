***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 23:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049011
BIST
11:572.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,75
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
11:5717,9209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:5718,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0440
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:571.014,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler11:55
|KRPLS
|5,65
|533.831.583
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.424.847
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|22.203.173
|% 8,45
|
|YAYLA
|6,25
|37.787.321
|% 7,94
|
|BIZIM
|24,30
|90.183.938
|% 7,71
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|29.319.336
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.367.070
|% -9,97
|
|SNGYO
|6,21
|43.580.938
|% -5,48
|
|DGGYO
|9,53
|2.438.199
|% -4,51
|
|THYAO
|49,62
|974.517.616
|% -0,16
|
|FROTO
|297,00
|644.977.316
|% 4,21
|
|KRPLS
|5,65
|533.831.583
|% 9,92
|
|SISE
|21,26
|374.916.484
|% 0,09
|
|YKBNK
|4,67
|321.384.827
|% 0,65
|
|KRPLS
|5,65
|533.831.583
|% 9,92
|
|SKBNK
|1,66
|156.143.954
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,09
|257.973.880
|% -1,90
|
|YKBNK
|4,67
|321.384.827
|% 0,65
|
|TSKB
|2,64
|161.003.384
|% 1,15
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9051
|17,9153
|% -0,04
|
|Euro
|18,3165
|18,3349
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,7005
|21,8093
|% -0,33
|
|Frank
|18,7071
|18,8198
|% -0,00
|
|Riyal
|4,7493
|4,7732
|% -0,23
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.736
|6.813
|-21,00
|
|Yarım
|3.282
|3.331
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,95
|
Seans Raporu
11:55
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