***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 23:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049014
BIST
14:022.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,52
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.569
En Düşük
2.539
14:0217,8689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0534
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:0218,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:021.013,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.013,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:02
|UTPYA
|12,23
|1.055.281
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|632.140
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|543.967.457
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.774.556
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.207.720
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.119.567
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|645.657
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|1.967.608
|% -9,72
|
|SANEL
|8,15
|2.319.011
|% -8,63
|
|LIDFA
|9,12
|36.246.303
|% -7,22
|
|THYAO
|49,82
|1.329.966.742
|% 0,24
|
|FROTO
|298,50
|803.098.019
|% 4,74
|
|TUPRS
|263,40
|671.450.318
|% 2,37
|
|SISE
|21,42
|624.942.680
|% 0,85
|
|KRPLS
|5,65
|543.967.457
|% 9,92
|
|EKGYO
|3,08
|477.646.916
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,67
|193.282.728
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|543.967.457
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,69
|438.737.426
|% 1,08
|
|TSKB
|2,66
|199.174.618
|% 1,92
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8596
|17,8689
|% -0,30
|
|Euro
|18,2624
|18,2838
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,7500
|21,8591
|% -0,11
|
|Frank
|18,7397
|18,8526
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7523
|4,7761
|% -0,17
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,24
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.743
|6.811
|-23,00
|
|Yarım
|3.286
|3.330
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.664
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,26
|