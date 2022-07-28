***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2022 23:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049016
BIST
14:022.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,72
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.569
En Düşük
2.539
14:0217,8689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0534
|Açılış
|: 17,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:0218,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:021.013,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.013,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:00
|UTPYA
|12,23
|1.055.281
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|632.140
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|544.112.176
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.774.556
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.241.740
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.132.320
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|645.657
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|1.967.608
|% -9,72
|
|SANEL
|8,15
|2.319.011
|% -8,63
|
|LIDFA
|9,10
|36.291.203
|% -7,43
|
|THYAO
|49,86
|1.345.018.056
|% 0,32
|
|FROTO
|299,50
|826.913.232
|% 5,09
|
|TUPRS
|263,90
|679.380.051
|% 2,57
|
|SISE
|21,44
|627.983.580
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,50
|548.437.918
|% -0,12
|
|EKGYO
|3,08
|479.272.721
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,66
|193.865.577
|% 3,11
|
|KRPLS
|5,65
|544.112.176
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,70
|444.244.006
|% 1,29
|
|TSKB
|2,66
|199.177.278
|% 1,92
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8596
|17,8689
|% -0,30
|
|Euro
|18,2624
|18,2838
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,7155
|21,8244
|% -0,27
|
|Frank
|18,7143
|18,8270
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7471
|4,7709
|% -0,27
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,27
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.742
|6.815
|-19,00
|
|Yarım
|3.285
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,20
|