***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 16:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049297
BIST
17:112.587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 43,33
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.587
En Düşük
2.539
17:1117,9117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0106
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:1118,2254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0510
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:111.010,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.010,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:09
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.080.083
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.072.789
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.167.897
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.418.248
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.080.449
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,06
|44.090.884
|% -7,83
|
|THYAO
|50,05
|2.414.356.412
|% 0,70
|
|SASA
|44,18
|1.485.050.732
|% 5,80
|
|FROTO
|302,20
|1.290.812.937
|% 6,04
|
|SISE
|21,58
|1.265.118.326
|% 1,60
|
|TUPRS
|266,40
|1.014.175.414
|% 3,54
|
|EKGYO
|3,10
|716.197.298
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|303.730.102
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|731.179.937
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,61
|996.442.969
|% 1,18
|
|ODAS
|3,72
|426.371.397
|% 0,00
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8974
|17,9058
|% -0,09
|
|Euro
|18,1950
|18,2082
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,5745
|21,6827
|% -0,91
|
|Frank
|18,6358
|18,7481
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7520
|4,7758
|% -0,17
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.738
|6.794
|-40,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,12
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Seans Raporu
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