***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 16:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049299
BIST
16:472.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 40,60
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:4717,9190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:4718,2372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0392
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:471.012,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.011,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:45
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.878.226
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.943.642
|% 9,91
|
|YAYLA
|6,36
|71.487.698
|% 9,84
|
|KZBGY
|70,85
|12.325.647
|% -9,97
|
|KLSYN
|2,32
|19.688.013
|% -2,93
|
|BMSCH
|12,69
|34.805.474
|% -2,91
|
|SNKRN
|18,00
|271.068
|% -2,65
|
|YEOTK
|86,25
|87.442.323
|% -2,10
|
|THYAO
|50,15
|2.357.287.009
|% 0,91
|
|SASA
|44,04
|1.271.472.510
|% 5,46
|
|FROTO
|301,40
|1.267.233.249
|% 5,75
|
|SISE
|21,56
|1.210.662.394
|% 1,51
|
|AKBNK
|8,62
|983.908.852
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,11
|695.258.703
|% -1,27
|
|SKBNK
|1,71
|297.711.244
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,72
|723.715.840
|% 1,72
|
|AKBNK
|8,62
|983.908.852
|% 1,29
|
|ODAS
|3,71
|420.093.081
|% -0,27
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9139
|17,9246
|% 0,01
|
|Euro
|18,2137
|18,2462
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,5824
|21,6906
|% -0,88
|
|Frank
|18,6280
|18,7402
|% -0,43
|
|Riyal
|4,7584
|4,7822
|% -0,04
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,40
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|10,00
|
|Tam
|6.735
|6.795
|-39,00
|
|Yarım
|3.282
|3.322
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,95
|
Seans Raporu
16:45
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17:00ITTFH
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16:59PRZMA
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16:58XU100
Endeks 2, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 24, 599.00 milyon TL de
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16:58FROTO
Yüzde 5.72 oranında artışla 301.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 262, 350 adet işlem
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16:57AGHOL
Yüzde 8.53 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 723, 474 adet işlem