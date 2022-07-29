***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 16:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049301
BIST
16:462.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 39,82
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:4617,9184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:4618,2269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0495
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:461.012,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.012,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:46
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.933.573
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.945.994
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.751.734
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.369.716
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,15
|43.382.132
|% -6,92
|
|DOBUR
|60,75
|11.924.721
|% -6,39
|
|THYAO
|50,10
|2.364.085.908
|% 0,80
|
|SASA
|44,04
|1.313.231.027
|% 5,46
|
|FROTO
|301,30
|1.270.847.863
|% 5,72
|
|SISE
|21,54
|1.213.721.557
|% 1,41
|
|AKBNK
|8,60
|987.360.082
|% 1,06
|
|EKGYO
|3,11
|695.679.342
|% -1,27
|
|SKBNK
|1,70
|297.948.207
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,73
|724.488.911
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,60
|987.360.082
|% 1,06
|
|ODAS
|3,71
|420.243.978
|% -0,27
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9091
|17,9184
|% -0,02
|
|Euro
|18,2116
|18,2269
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,5909
|21,6992
|% -0,84
|
|Frank
|18,6344
|18,7467
|% -0,39
|
|Riyal
|4,7585
|4,7824
|% -0,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|10,00
|
|Tam
|6.736
|6.792
|-42,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,17
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01YAYLA
Yüzde 9.84 oranında artışla 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 514, 895 adet işlem
-
17:00ITTFH
Yüzde 4.97 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 935, 701 adet işlem
-
16:59PRZMA
Yüzde 6.12 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 967 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 2, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 24, 599.00 milyon TL de
-
16:58FROTO
Yüzde 5.72 oranında artışla 301.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 262, 350 adet işlem