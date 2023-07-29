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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

29.07.2023 15:44
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Açıklamalar

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176936


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KCHOL 134,20 5.063.623.195 % 10,00  
SDTTR 238,80 515.744.167 % 10,00  
POLTK 5.890,30 75.425.878 % 10,00  
AYCES 198,00 27.963.903 % 10,00  
DERHL 14,41 87.191.758 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,8738 26,8765 % -0,10  
Euro 29,6148 29,6379 % 0,28  
Sterlin 34,4313 34,6039 % 0,20  
Frank 30,7494 30,9346 % -0,38  
Riyal 7,1423 7,1782 % -0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 14,22  
Altın Gr. 1.692 1.692 7,69  
Cumhuriyet 11.326 11.497 55,00  
Tam 11.031 11.159 16,00  
Yarım 5.507 5.605 8,00  
Çeyrek 2.762 2.802 3,00  
Gümüş.Ons 24,33 24,35 0,22  
Gümüş Gr. 21,01 21,03 0,13  
B. Petrol 84,48 84,48 0,69  
Seans Raporu 18:05
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