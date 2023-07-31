***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 15:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177215
BIST
'
17:097.196
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 128,74
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:0926,9324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0559
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:0929,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1074
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:091.706,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 13,04
|Açılış
|: 1.706,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:07
|HUNER
|11,00
|352.757.271
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|588.704.688
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|824.708.158
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.416.162.295
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|400.054.765
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.117.230
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.454.443
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,45
|369.915.435
|% -9,55
|
|DGGYO
|46,66
|217.034.441
|% -7,42
|
|EREGL
|41,76
|11.189.592.197
|% 8,58
|
|THYAO
|233,70
|7.613.982.869
|% -0,55
|
|ASTOR
|111,40
|6.631.825.158
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,00
|6.365.487.161
|% 0,36
|
|KRDMD
|25,46
|5.439.443.567
|% 7,25
|
|EKGYO
|8,80
|4.831.683.957
|% 3,53
|
|YKBNK
|14,00
|6.365.487.161
|% 0,36
|
|ZOREN
|4,29
|1.340.799.285
|% 5,67
|
|EREGL
|41,76
|11.189.592.197
|% 8,58
|
|ISCTR
|15,07
|3.810.500.733
|% 0,13
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9247
|26,9302
|% 0,20
|
|Euro
|29,7344
|29,7473
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,5317
|34,7048
|% 0,31
|
|Frank
|30,8902
|31,0763
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1564
|7,1922
|% 0,18
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|12,74
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|22,00
|
|Tam
|11.084
|11.171
|28,00
|
|Yarım
|5.546
|5.611
|14,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.806
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,45
|21,47
|0,42
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,71
|
Seans Raporu
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