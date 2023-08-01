***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2023 11:13
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178939
BIST
'
12:077.235
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 18,11
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:0726,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0581
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:0729,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0469
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:071.695,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.695,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:06
|FORMT
|3,29
|93.938.215
|% 229,00
|
|ZEDUR
|87,45
|44.048.856
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|150.098.291
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|344.339.474
|% 9,99
|
|KLSER
|36,58
|203.101.524
|% 9,98
|
|PCILT
|38,08
|5.543.534
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,74
|164.793.635
|% -7,48
|
|ITTFH
|4,11
|145.292.503
|% -7,22
|
|ASTOR
|116,60
|7.302.183.416
|% 4,67
|
|EREGL
|41,30
|4.189.191.751
|% -0,96
|
|SASA
|62,70
|3.995.218.294
|% 2,87
|
|ASELS
|76,20
|3.824.667.462
|% 2,14
|
|THYAO
|232,90
|3.288.258.771
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,75
|1.716.786.332
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,38
|805.957.827
|% 1,86
|
|ISCTR
|15,51
|2.368.023.478
|% 2,65
|
|YKBNK
|14,14
|2.115.254.195
|% -0,63
|
|IHYAY
|1,26
|149.152.050
|% 7,69
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9578
|26,9633
|% 0,22
|
|Euro
|29,5761
|29,5896
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,4869
|34,6599
|% 0,21
|
|Frank
|30,6850
|30,8699
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1684
|7,2044
|% 0,31
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-9,11
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.038
|11.124
|-46,00
|
|Yarım
|5.523
|5.588
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|-0,29
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21IHYAY
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 233, 373 adet işlem
-
12:20ANSGR
Yüzde 6.56 oranında artışla 24.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 596, 009 adet işlem
-
12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 37 artarak (% 0.32 ) 7, 901
-
12:19XU100
Endeks 7, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 78, 207.00 milyon TL de
-
12:19BRLSM
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 079, 222 adet işlem