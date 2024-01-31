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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

31.01.2024 19:59
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Açıklamalar

PERFORMANS SUNUM RAPORU-2023-04 DÖNEM



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245359


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OFSYM 63,25 315.409.486 % 10,00  
TATEN 43,78 763.351.604 % 10,00  
KRONT 17,82 80.467.209 % 10,00  
PRKAB 36,96 42.106.864 % 10,00  
OTTO 324,50 4.554.197 % 10,00  
daha fazla
17:58 Alış Satış %  
Dolar 30,3485 30,3581 % 0,03  
Euro 32,9442 32,9606 % 0,07  
Sterlin 38,4788 38,6718 % 0,18  
Frank 35,1591 35,3709 % 0,25  
Riyal 8,0681 8,1086 % -0,01  
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17:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,03 23,06 % 0,66  
Platin 925,08 926,78 % 0,66  
Paladyum 988,50 993,47 % 0,66  
Brent Pet. 80,67 80,67 % 0,66  
Altın Ons 2.048,46 2.048,79 % 0,66  
Seans Raporu 17:58
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