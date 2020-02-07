GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.02.2020 20:11
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

OCAK  2020 FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817775


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05121.015
Değişim :  -1,04% |  -1.268,73
Açılış :  122.476  
Önceki Kapanış :  122.284  
En Yüksek
122.812 En Düşük
120.913
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 7,63 1.540.138 % 19,97  
ARENA 13,18 67.280.191 % 19,71  
AYCES 11,59 6.037.242 % 14,98  
ISATR 290.000,00 290.000 % 14,62  
LINK 33,30 36.252.219 % 12,80  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7358 7,7746 % 0,25  
Frank 6,1262 6,1631 % 0,14  
Riyal 1,5984 1,6064 % 0,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.569 1.569 2,67  
Altın Gr. 303 303 1,60  
Cumhuriyet 2.004 2.034 11,00  
Tam 1.996 2.046 10,93  
Yarım 965 990 5,29  
Çeyrek 484 495 2,65  
Gümüş.Ons 17,68 17,74 -0,10  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,01  
B. Petrol 54,69 54,69 -0,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru