***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 15:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ŞUBAT 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824886
BIST
15:00109.591
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -2.223,60
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:006,0856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:006,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
15:00330,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,25
|Açılış
|: 330,25
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.298.806
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.411.051
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,56
|14.702.269
|% 14,64
|
|VAKKO
|6,18
|126.802.411
|% 11,75
|
|BURCE
|8,16
|23.538.945
|% 6,95
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|3.988
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|477,00
|1.202.868
|% -7,38
|
|THYAO
|11,23
|803.563.457
|% -4,10
|
|ASELS
|29,78
|500.309.333
|% -1,65
|
|EREGL
|8,97
|341.418.552
|% 2,51
|
|GARAN
|10,01
|310.147.678
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,42
|228.613.497
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|228.613.497
|% -4,35
|
|ODAS
|2,09
|185.353.087
|% -2,34
|
|KARSN
|1,87
|157.124.613
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,45
|119.132.722
|% -1,36
|
|THYAO
|11,23
|803.563.457
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9032
|7,9429
|% 0,02
|
|Frank
|6,4889
|6,5280
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6185
|1,6267
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|12,12
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|30,14
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|14,58
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|47,90
|47,90
|-2,09
|