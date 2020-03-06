***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 15:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ŞUBAT 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824887
BIST
15:41109.594
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -2.220,61
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:416,1044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:416,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9115
En Düşük
6,8333
15:41330,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,21
|Açılış
|: 330,21
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.429.639
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.556.949
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,51
|16.235.669
|% 13,61
|
|VAKKO
|6,10
|131.885.275
|% 10,31
|
|BURCE
|8,18
|24.304.938
|% 7,21
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,79
|13.519.842
|% -7,71
|
|THYAO
|11,27
|887.442.602
|% -3,76
|
|ASELS
|29,66
|553.879.609
|% -2,05
|
|EREGL
|8,94
|355.871.158
|% 2,17
|
|GARAN
|10,01
|328.318.249
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,42
|253.746.138
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|253.746.138
|% -4,35
|
|ODAS
|2,09
|203.116.967
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|165.740.475
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|122.812.148
|% -2,04
|
|THYAO
|11,27
|887.442.602
|% -3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8960
|7,9356
|% -0,07
|
|Frank
|6,4806
|6,5196
|% 0,68
|
|Riyal
|1,6185
|1,6266
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|14,38
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.183
|2.216
|30,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|29,41
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|14,22
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,12
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,95
|47,95
|-2,04
|