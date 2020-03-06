***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 15:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ŞUBAT 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824888
BIST
15:23109.856
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -1.958,59
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:236,0918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0218
|Açılış
|: 6,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:236,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9078
En Düşük
6,8333
15:23329,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,92
|Açılış
|: 329,92
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.552.030
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.429.207
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,51
|15.900.977
|% 13,61
|
|VAKKO
|6,08
|129.752.181
|% 9,95
|
|ARMDA
|21,16
|1.120.825
|% 9,07
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|476,10
|1.328.591
|% -7,55
|
|THYAO
|11,27
|835.262.888
|% -3,76
|
|ASELS
|29,78
|540.594.724
|% -1,65
|
|EREGL
|8,96
|351.833.070
|% 2,40
|
|GARAN
|10,04
|322.138.001
|% -2,52
|
|YKBNK
|2,44
|244.660.024
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,44
|244.660.024
|% -3,56
|
|ODAS
|2,10
|192.508.629
|% -1,87
|
|KARSN
|1,87
|161.900.473
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,45
|120.081.138
|% -1,36
|
|THYAO
|11,27
|835.262.888
|% -3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8874
|7,9270
|% -0,18
|
|Frank
|6,4770
|6,5160
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6179
|1,6260
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|13,19
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.217
|31,00
|
|Tam
|2.175
|2.229
|31,38
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|15,18
|
|Çeyrek
|527
|539
|7,59
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-2,10
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