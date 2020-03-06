***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 18:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ŞUBAT 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825057
BIST
17:54109.500
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -2.315,02
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:546,0878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0258
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:546,9120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0429
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:54330,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,41
|Açılış
|: 330,41
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.769.404
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.890.181
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.472.473
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.341.676
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,02
|190.587.208
|% 8,86
|
|DOCO
|461,30
|2.598.812
|% -10,43
|
|GARFA
|4,66
|17.225.525
|% -10,21
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DGATE
|8,32
|30.799.381
|% -8,27
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|THYAO
|11,12
|1.081.763.646
|% -5,04
|
|ASELS
|29,56
|666.039.638
|% -2,38
|
|EREGL
|8,85
|443.910.799
|% 1,14
|
|GARAN
|9,97
|388.505.221
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,42
|326.738.796
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|326.738.796
|% -4,35
|
|ODAS
|2,06
|277.698.845
|% -3,74
|
|KARSN
|1,85
|208.992.318
|% -3,14
|
|THYAO
|11,12
|1.081.763.646
|% -5,04
|
|EKGYO
|1,44
|131.934.611
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9223
|7,9620
|% 0,26
|
|Frank
|6,5181
|6,5574
|% 1,27
|
|Riyal
|1,6211
|1,6292
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|8,95
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,09
|48,09
|-1,90
|