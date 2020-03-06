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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.03.2020 18:04
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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ŞUBAT 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825059


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 22,30 1.769.404 % 14,95  
OYAYO 7,77 5.890.181 % 14,94  
BRKSN 3,54 6.472.473 % 14,94  
EMKEL 1,95 3.341.676 % 14,71  
VAKKO 6,02 190.587.208 % 8,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9169 7,9566 % 0,20  
Frank 6,5151 6,5543 % 1,22  
Riyal 1,6200 1,6281 % -0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.684 10,37  
Altın Gr. 330 330 1,13  
Cumhuriyet 2.181 2.214 28,00  
Tam 2.171 2.225 27,52  
Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
Gümüş.Ons 17,34 17,37 -0,10  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,03  
B. Petrol 47,98 47,98 -2,01  
Seans Raporu
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