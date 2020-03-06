***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 18:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ŞUBAT 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825062
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,0909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0227
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
18:056,9047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
18:05329,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,93
|Açılış
|: 329,93
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.820.360
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.899.893
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.459.785
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|193.358.023
|% 9,04
|
|DOCO
|461,90
|2.792.956
|% -10,31
|
|GARFA
|4,69
|17.470.988
|% -9,63
|
|DGATE
|8,33
|31.874.008
|% -8,16
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|CRFSA
|6,72
|20.652.465
|% -7,05
|
|THYAO
|11,13
|1.107.873.563
|% -4,95
|
|ASELS
|29,84
|701.426.357
|% -1,45
|
|EREGL
|8,91
|453.611.667
|% 1,83
|
|GARAN
|9,99
|396.555.050
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,43
|344.853.293
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|344.853.293
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|287.480.381
|% -2,80
|
|KARSN
|1,86
|211.460.140
|% -2,62
|
|THYAO
|11,13
|1.107.873.563
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,44
|132.300.129
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9226
|7,9623
|% 0,27
|
|Frank
|6,4993
|6,5385
|% 0,98
|
|Riyal
|1,6187
|1,6268
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|6,72
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,94
|46,94
|-3,05
|