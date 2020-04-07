EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.609.783
|% 10,00
|BFREN
|214,50
|3.284.685
|% 10,00
|IHEVA
|2,42
|6.033.427
|% 10,00
|IDEAS
|2,42
|240.341
|% 10,00
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2987
|8,3403
|% 0,44
|Frank
|6,9027
|6,9443
|% 0,10
|Riyal
|1,7837
|1,7927
|% -0,74
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.653
|1.655
|-7,35
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,81
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,23
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|0,79
Seans Raporu
- 16:02OYAYO Yüzde 9.88 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 719, 903 adet işlem
- 16:01AKENR Yüzde 7.14 oranında artışla 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 240, 790 adet işlem
- 15:59HUBVC Yüzde 6.57 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 742, 780 adet işlem
- 15:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, BIMAS, SODA
- 15:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2226, 62 artarak (% 2.56 ) 89, 275