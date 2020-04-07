***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 14:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835744
BIST
15:4794.507
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.435,55
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.575
En Düşük
93.174
15:476,7400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0409
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
15:477,3523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
15:47359,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,58
|Açılış
|: 359,42
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.609.783
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.284.685
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.033.427
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.341
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,34
|110.747
|% -10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|GARAN
|8,01
|736.677.722
|% 3,22
|
|THYAO
|9,50
|650.590.115
|% 3,60
|
|ASELS
|24,12
|483.235.676
|% 1,77
|
|SASA
|9,77
|457.637.097
|% 5,51
|
|PETKM
|3,50
|435.780.716
|% 1,45
|
|YKBNK
|1,92
|300.431.507
|% 2,67
|
|PETKM
|3,50
|435.780.716
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,09
|103.837.302
|% 2,83
|
|GARAN
|8,01
|736.677.722
|% 3,22
|
|ISFIN
|3,07
|270.808.301
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2987
|8,3403
|% 0,44
|
|Frank
|6,9027
|6,9443
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7837
|1,7927
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.655
|-7,35
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|0,79
|