***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 14:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835746
BIST
16:1094.567
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 2.495,70
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.629
En Düşük
93.174
16:106,7462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0347
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:107,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
16:10358,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,61
|Açılış
|: 358,39
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|372.014.309
|% 9,99
|
|KLNMA
|30,38
|15.052.574
|% 9,99
|
|DOCO
|287,70
|19.424.005
|% 9,98
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SANEL
|4,40
|31.732
|% -2,22
|
|UMPAS
|0,44
|3.284
|% -2,22
|
|PGSUS
|40,28
|372.014.309
|% 9,99
|
|ODAS
|1,47
|119.673.908
|% 2,08
|
|IHLGM
|1,09
|105.320.787
|% 2,83
|
|HUBVC
|21,56
|104.340.426
|% 7,37
|
|TKNSA
|7,02
|93.511.038
|% 9,86
|
|IHLGM
|1,09
|105.320.787
|% 2,83
|
|ODAS
|1,47
|119.673.908
|% 2,08
|
|ADESE
|1,15
|59.427.820
|% 3,60
|
|AVOD
|1,78
|43.386.654
|% 2,30
|
|MTRYO
|2,65
|41.926.163
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3104
|8,3521
|% 0,58
|
|Frank
|6,9222
|6,9639
|% 0,38
|
|Riyal
|1,7891
|1,7981
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-12,01
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|33,85
|33,85
|0,80
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