***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 14:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835747
BIST
16:0794.548
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 2.476,92
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.629
En Düşük
93.174
16:076,7462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0347
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:077,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
16:07358,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,30
|Açılış
|: 358,70
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.668.940
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.104.943
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.288.975
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|GARAN
|8,02
|774.839.751
|% 3,35
|
|THYAO
|9,51
|666.293.497
|% 3,71
|
|PETKM
|3,49
|536.607.814
|% 1,16
|
|ASELS
|24,12
|494.422.046
|% 1,77
|
|SASA
|9,74
|468.238.543
|% 5,18
|
|YKBNK
|1,93
|303.183.808
|% 3,21
|
|PETKM
|3,49
|536.607.814
|% 1,16
|
|TSKB
|0,95
|92.661.976
|% 2,15
|
|GARAN
|8,02
|774.839.751
|% 3,35
|
|IHLGM
|1,08
|105.041.326
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3090
|8,3507
|% 0,56
|
|Frank
|6,9163
|6,9580
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7869
|1,7958
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-12,01
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|33,85
|33,85
|0,80
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