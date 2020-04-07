EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|6.690.685
|% 10,00
|BFREN
|214,50
|3.586.916
|% 10,00
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|KLNMA
|30,38
|15.779.841
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3228
|8,3645
|% 0,73
|Frank
|6,9461
|6,9879
|% 0,73
|Riyal
|1,7932
|1,8022
|% -0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-11,20
|Altın Gr.
|360
|361
|-1,45
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,15
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|B. Petrol
|33,17
|33,17
|0,12
Seans Raporu
- 17:48XU100 Endeks 92, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 13, 796.00 milyon TL de
- 17:47THYAO Yüzde 4.14 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 458, 191 adet işlem
- 17:45VERUS Yüzde 4.14 oranında artışla 16.10 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 274 adet işlem
- 17:44GEDIK Yüzde 5.17 oranında artışla 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 526 adet işlem
- 17:43 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VAKBN, BIMAS