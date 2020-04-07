***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 14:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835761
BIST
17:3592.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 912,48
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:356,7639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:357,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0569
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:35360,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,99
|Açılış
|: 360,00
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|6.690.685
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.586.916
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|15.779.841
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|ASELS
|24,42
|1.511.469.501
|% 3,04
|
|THYAO
|9,54
|1.482.952.727
|% 4,03
|
|GARAN
|7,84
|1.036.623.881
|% 1,03
|
|SASA
|9,03
|665.576.540
|% -2,48
|
|PETKM
|3,44
|657.113.210
|% -0,29
|
|YKBNK
|1,90
|470.065.607
|% 1,60
|
|PETKM
|3,44
|657.113.210
|% -0,29
|
|THYAO
|9,54
|1.482.952.727
|% 4,03
|
|TSKB
|0,93
|132.038.322
|% 0,00
|
|GARAN
|7,84
|1.036.623.881
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3228
|8,3645
|% 0,73
|
|Frank
|6,9461
|6,9879
|% 0,73
|
|Riyal
|1,7932
|1,8022
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-11,20
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,17
|33,17
|0,12
|