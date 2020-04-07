***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 15:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Fağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835764
BIST
16:1894.725
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 2.653,60
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:186,7477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0332
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:187,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
16:18357,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -4,11
|Açılış
|: 357,88
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.770.534
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.351
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.289.404
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,84
|940.758.027
|% 7,31
|
|GARAN
|8,03
|823.023.978
|% 3,48
|
|PETKM
|3,49
|560.492.267
|% 1,16
|
|ASELS
|24,26
|531.785.108
|% 2,36
|
|SASA
|9,73
|487.712.949
|% 5,08
|
|YKBNK
|1,94
|336.064.853
|% 3,74
|
|PETKM
|3,49
|560.492.267
|% 1,16
|
|TSKB
|0,94
|109.614.432
|% 1,08
|
|GARAN
|8,03
|823.023.978
|% 3,48
|
|THYAO
|9,84
|940.758.027
|% 7,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2923
|8,3339
|% 0,36
|
|Frank
|6,9090
|6,9506
|% 0,19
|
|Riyal
|1,7855
|1,7945
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-9,37
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,23
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|0,86
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