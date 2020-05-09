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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.05.2020 23:44
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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NİSAN 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843873


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 19,03 226.819 % 10,00  
SODSN 29,04 139.566 % 10,00  
CMBTN 48,90 6.019.099 % 9,99  
KUTPO 15,97 6.162.903 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.639.230 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7657 8,8097 % -0,08  
Frank 7,2697 7,3134 % -0,20  
Riyal 1,8814 1,8908 % -0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.701 -15,64  
Altın Gr. 389 389 -3,86  
Cumhuriyet 2.482 2.540 -29,30  
Tam 2.555 2.606 -30,00  
Yarım 1.247 1.274 -14,70  
Çeyrek 622 637 -7,30  
Gümüş.Ons 15,48 15,52 0,15  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,01  
B. Petrol 30,95 30,95 1,49  
Seans Raporu
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