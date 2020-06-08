***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 10:46
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MAYIS 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849790
BIST
10:46110.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 753,57
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.788
En Düşük
110.157
10:466,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7970
|
6,7823
En Düşük
6,7485
10:467,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6700
|
7,6861
En Düşük
7,6183
10:46369,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,20
|Açılış
|: 369,00
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|45.762.127
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.436.017
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|984.818
|% 9,98
|
|EGCEY
|1,22
|176.078
|% 9,91
|
|GLRYH
|8,88
|1.825.479
|% 9,90
|
|TKURU
|15,30
|17.090
|% -10,00
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|GARAN
|8,36
|346.884.799
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,71
|286.622.606
|% 4,27
|
|THYAO
|12,82
|268.037.258
|% 0,79
|
|GSRAY
|3,64
|217.959.906
|% 4,30
|
|TUPRS
|91,00
|182.995.854
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,71
|286.622.606
|% 4,27
|
|GSRAY
|3,64
|217.959.906
|% 4,30
|
|GARAN
|8,36
|346.884.799
|% 0,84
|
|GSDHO
|1,83
|56.383.495
|% 1,67
|
|PETKM
|3,81
|109.747.809
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5807
|8,6237
|% 0,42
|
|Frank
|7,0109
|7,0532
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8003
|1,8093
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|10,04
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.394
|2.429
|-18,60
|
|Tam
|2.464
|2.507
|-11,80
|
|Yarım
|1.202
|1.218
|-11,20
|
|Çeyrek
|601
|609
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|42,90
|42,90
|0,60
|