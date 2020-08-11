***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEMMUZ 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867909
BIST
13:161.100
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 24,59
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
13:167,2449
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,0928
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
13:168,5493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0664
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
13:16463,44
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -15,01
|Açılış
|: 463,44
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler13:14
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|HALKS
|3,41
|210.377
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|750.278
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.479.716
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|193.335.721
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|65.283.893
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|8.035.261
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|NUGYO
|7,16
|26.714.492
|% -9,37
|
|ASELS
|18,34
|1.059.875.535
|% 1,72
|
|THYAO
|11,39
|1.022.818.209
|% 7,86
|
|EKGYO
|2,02
|732.863.639
|% 2,02
|
|GARAN
|6,83
|644.857.002
|% 3,96
|
|SISE
|6,16
|564.118.137
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,02
|732.863.639
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,12
|266.627.593
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,92
|533.600.715
|% 3,36
|
|GARAN
|6,83
|644.857.002
|% 3,96
|
|SISE
|6,16
|564.118.137
|% 3,53
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2407
|7,2467
|% -1,24
|
|Euro
|8,5387
|8,5523
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,4634
|9,5109
|% -1,05
|
|Frank
|7,9046
|7,9522
|% -0,96
|
|Riyal
|1,9255
|1,9351
|% -1,30
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-40,12
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,66
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|-124,00
|
|Tam
|3.072
|3.152
|-127,02
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-61,44
|
|Çeyrek
|745
|762
|-30,72
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,24
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,40
|