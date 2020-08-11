***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 12:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEMMUZ 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867912
BIST
13:181.098
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 22,24
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
13:187,2529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0848
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
13:188,5590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0567
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
13:18462,28
En Yüksek
|Değişim
|: -3,38%
|| -16,17
|Açılış
|: 462,28
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,12
BIST En Aktif Hisseler13:18
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|KUTPO
|31,46
|16.468.406
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.479.716
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|210.377
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|196.985.049
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|2.991.266
|% -9,99
|
|GLRYH
|18,04
|65.913.182
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|8.177.659
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|ASELS
|18,28
|1.088.417.962
|% 1,39
|
|THYAO
|11,33
|1.053.483.378
|% 7,29
|
|EKGYO
|2,03
|739.280.689
|% 2,53
|
|GARAN
|6,81
|653.411.473
|% 3,65
|
|SISE
|6,15
|574.288.229
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,03
|739.280.689
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,11
|267.547.288
|% 3,43
|
|AKBNK
|4,90
|543.330.154
|% 2,94
|
|GARAN
|6,81
|653.411.473
|% 3,65
|
|THYAO
|11,33
|1.053.483.378
|% 7,29
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2451
|7,2529
|% -1,16
|
|Euro
|8,5473
|8,5590
|% -0,66
|
|Sterlin
|9,4609
|9,5083
|% -1,08
|
|Frank
|7,9032
|7,9508
|% -0,98
|
|Riyal
|1,9255
|1,9351
|% -1,30
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-40,12
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,66
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|-124,00
|
|Tam
|3.072
|3.152
|-127,02
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-61,44
|
|Çeyrek
|745
|762
|-30,72
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,24
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,40
|