***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 12:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEMMUZ 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867913
BIST
13:171.099
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 23,14
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
13:177,2476
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0901
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
13:178,5542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0615
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
13:17462,78
En Yüksek
|Değişim
|: -3,28%
|| -15,67
|Açılış
|: 462,78
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler13:17
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|16.425.621
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.479.716
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|210.377
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|194.017.806
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|2.991.266
|% -9,99
|
|GLRYH
|18,04
|65.487.420
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|8.103.151
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|ASELS
|18,34
|1.063.864.187
|% 1,72
|
|THYAO
|11,37
|1.031.606.641
|% 7,67
|
|EKGYO
|2,03
|737.857.140
|% 2,53
|
|GARAN
|6,83
|647.452.769
|% 3,96
|
|SISE
|6,17
|567.606.457
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,03
|737.857.140
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|266.646.924
|% 3,92
|
|GARAN
|6,83
|647.452.769
|% 3,96
|
|SISE
|6,17
|567.606.457
|% 3,70
|
|THYAO
|11,37
|1.031.606.641
|% 7,67
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2408
|7,2476
|% -1,23
|
|Euro
|8,5436
|8,5542
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,4606
|9,5081
|% -1,08
|
|Frank
|7,9039
|7,9515
|% -0,97
|
|Riyal
|1,9252
|1,9349
|% -1,31
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-42,20
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|-124,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|-125,16
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-60,54
|
|Çeyrek
|745
|763
|-30,27
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,10
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,30
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,37
|