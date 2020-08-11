***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 12:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TEMMUZ 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867918
BIST
13:011.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 26,15
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
13:017,2438
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,0939
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
13:018,5493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0664
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
13:01463,81
En Yüksek
|Değişim
|: -3,06%
|| -14,64
|Açılış
|: 463,81
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler13:01
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|MEGAP
|3,80
|893.441
|% 15,15
|
|HALKS
|3,41
|210.377
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|750.278
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|185.993.255
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|63.115.485
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|5.982.854
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,02
|208.485
|% -8,13
|
|THYAO
|11,42
|970.751.879
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,03
|709.816.192
|% 2,53
|
|GARAN
|6,83
|624.706.484
|% 3,96
|
|SISE
|6,15
|557.591.961
|% 3,36
|
|GUSGR
|5,73
|277.227.988
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,03
|709.816.192
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|265.424.537
|% 3,92
|
|GARAN
|6,83
|624.706.484
|% 3,96
|
|SISE
|6,15
|557.591.961
|% 3,36
|
|THYAO
|11,42
|970.751.879
|% 8,14
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2404
|7,2438
|% -1,28
|
|Euro
|8,5412
|8,5493
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,4662
|9,5137
|% -1,02
|
|Frank
|7,9046
|7,9522
|% -0,96
|
|Riyal
|1,9276
|1,9373
|% -1,19
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-40,28
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,64
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|-124,00
|
|Tam
|3.074
|3.153
|-125,16
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-60,54
|
|Çeyrek
|745
|763
|-30,27
|
|Gümüş.Ons
|28,10
|28,15
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,30
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,38
|