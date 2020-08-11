***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 12:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
TEMMUZ 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867914
BIST
15:211.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 26,44
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:217,2465
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0912
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:218,5499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0658
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:21461,12
En Yüksek
|Değişim
|: -3,62%
|| -17,33
|Açılış
|: 461,12
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|KUTPO
|31,46
|19.921.127
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.021.673
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.990.761
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|42.125.039
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.652.819
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,32
|1.510.774.862
|% 7,20
|
|ASELS
|18,32
|1.449.840.722
|% 1,61
|
|SISE
|6,46
|1.224.877.228
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,00
|1.030.390.600
|% 1,01
|
|GARAN
|6,89
|1.011.812.897
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,00
|1.030.390.600
|% 1,01
|
|SISE
|6,46
|1.224.877.228
|% 8,57
|
|YKBNK
|2,13
|360.768.823
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,94
|754.389.745
|% 3,78
|
|GARAN
|6,89
|1.011.812.897
|% 4,87
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2414
|7,2465
|% -1,24
|
|Euro
|8,5397
|8,5499
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,4774
|9,5249
|% -0,91
|
|Frank
|7,9181
|7,9658
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9268
|1,9364
|% -1,23
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-51,64
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-17,85
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.049
|3.127
|-151,38
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-73,23
|
|Çeyrek
|739
|756
|-36,61
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,75
|-1,41
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,43
|
|B. Petrol
|45,51
|45,51
|0,52
|