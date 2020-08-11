***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 12:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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TEMMUZ 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867919
BIST
15:241.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 26,05
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:247,2438
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,0939
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:248,5530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0627
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:24460,53
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -17,92
|Açılış
|: 460,75
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|20.125.230
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.027.473
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.990.761
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|42.183.796
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.688.690
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|DGGYO
|7,62
|1.795.621
|% -6,96
|
|THYAO
|11,32
|1.528.474.710
|% 7,20
|
|ASELS
|18,29
|1.455.751.850
|% 1,44
|
|SISE
|6,44
|1.238.069.124
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,02
|1.045.639.537
|% 2,02
|
|GARAN
|6,90
|1.019.866.691
|% 5,02
|
|EKGYO
|2,02
|1.045.639.537
|% 2,02
|
|SISE
|6,44
|1.238.069.124
|% 8,24
|
|YKBNK
|2,13
|365.183.557
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,94
|762.866.984
|% 3,78
|
|GARAN
|6,90
|1.019.866.691
|% 5,02
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2420
|7,2438
|% -1,28
|
|Euro
|8,5438
|8,5530
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,4827
|9,5303
|% -0,85
|
|Frank
|7,9243
|7,9721
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9269
|1,9366
|% -1,22
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-49,74
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.051
|3.129
|-149,23
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-72,18
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,09
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|-1,37
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,42
|
|B. Petrol
|45,56
|45,56
|0,57
|
Seans Raporu
15:24
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