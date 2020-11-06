***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886556
BIST
11:571.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
11:578,5044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0884
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
11:5710,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0982
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0672
En Düşük
9,9273
11:57530,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,16
|Açılış
|: 530,71
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MERKO
|13,02
|180.269.223
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.304.955
|% -9,86
|
|TSKB
|2,17
|446.031.337
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,40
|407.819.090
|% 2,41
|
|GARAN
|6,95
|393.272.050
|% -0,14
|
|ODAS
|3,55
|332.646.354
|% -1,11
|
|SISE
|6,60
|282.406.025
|% -0,45
|
|TSKB
|2,17
|446.031.337
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,40
|407.819.090
|% 2,41
|
|ODAS
|3,55
|332.646.354
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,87
|168.071.160
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,31
|163.465.707
|% 0,43
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5001
|8,5062
|% 1,07
|
|Euro
|10,0552
|10,0619
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,1022
|11,1579
|% 0,66
|
|Frank
|9,3556
|9,4120
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2520
|2,2633
|% 0,67
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-4,12
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,51
|
Seans Raporu
11:55
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