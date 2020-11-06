***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886558
BIST
12:081.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:088,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0871
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:0810,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1052
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0695
En Düşük
9,9273
12:08531,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,45
|Açılış
|: 531,00
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:08
|MERKO
|13,02
|180.745.911
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.339.187
|% -9,86
|
|TSKB
|2,16
|462.560.158
|% 1,89
|
|GARAN
|6,94
|431.156.812
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|415.254.972
|% 2,41
|
|ODAS
|3,54
|339.599.038
|% -1,39
|
|SISE
|6,58
|292.505.499
|% -0,75
|
|TSKB
|2,16
|462.560.158
|% 1,89
|
|KRDMD
|3,40
|415.254.972
|% 2,41
|
|ODAS
|3,54
|339.599.038
|% -1,39
|
|SKBNK
|1,85
|171.461.897
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,77
|151.761.570
|% -0,56
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4967
|8,5031
|% 1,03
|
|Euro
|10,0582
|10,0695
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,1019
|11,1576
|% 0,66
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2552
|2,2665
|% 0,81
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-2,78
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.499
|3.588
|41,84
|
|Yarım
|1.691
|1.735
|20,24
|
|Çeyrek
|848
|868
|10,12
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,03
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,51
|
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