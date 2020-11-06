***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886559
BIST
12:021.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:028,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0890
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:0210,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1003
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0672
En Düşük
9,9273
12:02530,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,96
|Açılış
|: 530,51
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:02
|MERKO
|13,02
|180.524.662
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.321.329
|% -9,86
|
|TSKB
|2,17
|449.304.506
|% 2,36
|
|GARAN
|6,94
|412.258.668
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,39
|411.882.225
|% 2,11
|
|ODAS
|3,54
|337.127.581
|% -1,39
|
|SISE
|6,59
|283.323.793
|% -0,60
|
|TSKB
|2,17
|449.304.506
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,39
|411.882.225
|% 2,11
|
|ODAS
|3,54
|337.127.581
|% -1,39
|
|SKBNK
|1,87
|168.284.601
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,32
|163.651.622
|% 0,87
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4985
|8,5050
|% 1,06
|
|Euro
|10,0551
|10,0646
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,1010
|11,1567
|% 0,65
|
|Frank
|9,3560
|9,4123
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2521
|2,2634
|% 0,68
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-2,06
|
|Altın Gr.
|530
|531
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-0,63
|