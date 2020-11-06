***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886560
BIST
12:051.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:058,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0876
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:0510,0704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1061
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0704
En Düşük
9,9273
12:05531,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,61
|Açılış
|: 531,16
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:03
|MERKO
|13,02
|180.553.632
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.331.625
|% -9,86
|
|TSKB
|2,15
|457.769.319
|% 1,42
|
|GARAN
|6,93
|412.758.253
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,40
|412.445.901
|% 2,41
|
|ODAS
|3,55
|337.964.945
|% -1,11
|
|SISE
|6,60
|283.432.143
|% -0,45
|
|TSKB
|2,15
|457.769.319
|% 1,42
|
|KRDMD
|3,40
|412.445.901
|% 2,41
|
|ODAS
|3,55
|337.964.945
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,85
|170.978.288
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,78
|130.818.985
|% 0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4983
|8,5055
|% 1,06
|
|Euro
|10,0561
|10,0688
|% 1,05
|
|Sterlin
|11,1039
|11,1596
|% 0,68
|
|Frank
|9,3635
|9,4199
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2544
|2,2657
|% 0,78
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-4,12
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,51
|