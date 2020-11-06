***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 12:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKİM 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886561
BIST
12:361.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.178
12:368,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0806
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:3610,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1161
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0804
En Düşük
9,9273
12:36531,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,30
|Açılış
|: 531,85
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
532,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:36
|MERKO
|13,02
|182.560.756
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|826.568
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.579.771
|% -9,86
|
|GARAN
|6,98
|601.912.406
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,41
|502.315.126
|% 2,71
|
|TSKB
|2,14
|498.144.645
|% 0,94
|
|SISE
|6,62
|386.678.186
|% -0,15
|
|ODAS
|3,55
|374.409.314
|% -1,11
|
|TSKB
|2,14
|498.144.645
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,41
|502.315.126
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,88
|264.935.319
|% 3,30
|
|EKGYO
|1,78
|200.832.724
|% 0,00
|
|ODAS
|3,55
|374.409.314
|% -1,11
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4922
|8,4966
|% 0,96
|
|Euro
|10,0660
|10,0804
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,1149
|11,1706
|% 0,78
|
|Frank
|9,3785
|9,4350
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2575
|2,2689
|% 0,92
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-0,93
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.504
|3.592
|46,26
|
|Yarım
|1.693
|1.738
|22,38
|
|Çeyrek
|849
|869
|11,19
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,04
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,55
|